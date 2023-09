Randalierer reißt Scheibenwischer von geparktem Auto ab

Ein Unbekannter hat in Rain den Heckscheibenwischer von einem Auto abgerissen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein in der Theresienstraße in Rain geparktes Auto ist von einem bislang Unbekannten beschädigt worden. Laut Polizei war der Audi A3 von Freitag auf Samstag dort abgestellt. In dieser Zeit riss jemand den Heckscheibenwischer ab.

Der Schaden beträgt etwa 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Rain unter 09090/70070 entgegen. (AZ)