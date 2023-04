Rain

Rathaus Rain ist als "Digitales Amt" zertifiziert

Plus Bürgerinnen und Bürger können Behördengänge zunehmend zu Hause auf dem Sofa erledigen. Wie das funktioniert und was sich auch Rathaus intern getan hat.

Von Barbara Würmseher

"Wir sind auf dem Weg", freut sich Rains Bürgermeister Karl Rehm und meint damit einen Weg, der die Stadtverwaltung zunehmend in die Digitalisierung führt - ohne freilich die reale Rathaustüre zuzusperren. Denn während das Eingangsportal nach wie vor dem Publikumsverkehr für den persönlichen Kontakt offen steht, gibt es parallel dazu mehr und mehr Online-Dienste für Bürgerinnen und Bürger. Was nichts anderes heißt, als dass man vieles inzwischen ganz bequem vom Sofa aus auch am Feierabend oder am Wochenende erledigen kann, ohne sich nach behördlichen Öffnungszeiten zu richten. Die Stadt Rain ist nun ganz offiziell als "Digitales Amt" zertifiziert.

Wer auf der Homepage der Stadt Rain unterwegs ist, findet gleich auf der Startseite den Button "Online-Dienste". Ein Klick darauf öffnet 82 Anträge und Formulare zu verschiedenen Themenbereichen. "50 wären erforderlich gewesen", erklärt Bürgermeister Rehm, "inzwischen sind es über 80 und es werden noch weitere dazu kommen." Da geht es um Meldebescheinigungen genauso wie um Eheschließungen, Hundesteuer, Anmeldungen für Kindergarten oder Musikschule, Erstattung von Schulwegkosten, Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Mängelmeldung und um vieles mehr. "Bürgerinnen und Bürger können das alles direkt an Ihrem PC ausfüllen, ausdrucken und an die Gemeinde schicken, oder aber auch sofort an die entsprechende Fachabteilung per Mail übersenden", erklärt Manuel Zemsky aus der EDV-Abteilung der Stadt Rain.

