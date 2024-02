Rekordbesucherzahlen im "grünen Klassenzimmer"

Der Dehner-Naturlehrgarten erzielt 2023 neue Höchstwerte. Über 3600 nahmen an Führungen und Aktionen teil. Es geht um Wildtiere und natürliche Lebensräume.

Der Dehner Naturlehrgarten ist ein Angebot für Schulen, Kindergärten, Gruppen und Vereine. Er bietet seit 2010 einerseits für Mädchen und Buben zwischen vier und 17 Jahren Biologieunterricht zum Anfassen an und andererseits informative Führungen zur Artenvielfalt in urbanen Räumen für Erwachsene. Vermittelt wird der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur. Dieses Konzept zur Umweltbildung von Europas größter Gartencenter-Gruppe wird mit stetig wachsendem Erfolg belohnt: Während 2016 und 2017 rund 1800 Teilnehmende verzeichnet wurden, stieg die Zahl bereits 2019 auf rund 2300. Coronabedingt musste der Lehrgarten 2020 schließen. Im Jahr 2022 erreichten die Werte mit 2500 Besuchern wieder Normal-Niveau. 2023 dann der Höhepunkt: Die Zahl der Teilnehmer stieg auf knapp 4000 an. Insgesamt fanden 190 Führungen statt, hauptsächlich mit Schulklassen.

„Corporate Social Responsibility beginnt vor unserer eigenen Haustür. Wir wollen mit dem Naturlehrgarten nicht nur unsere eigene Philosophie vom ressourcenschonenden Umgang mit der Natur vermitteln, sondern darüber hinaus unseren Beitrag für nachhaltige Umweltbildung in unserer Heimatregion Rain leisten“, sagt Georg Weber, Chief Executive Officer der Dehner Gruppe.

Unter den Besuchern sind Schulen aller Art und Kindergärten, wie Bianca Brandner, Leiterin des Naturlehrgartens, erzählt. Viele Schulen nutzen das Angebot im Rahmen der Projektwoche „Alltagskompetenzen“, die für alle Schulen in Bayern verpflichtend ist.

Bronzefiguren von Wildtieren geben Tierstimmen wieder

Einen Grund für das zunehmende Interesse am grünen Klassenzimmer sieht Dehner in der hohen Qualität der Führungen. Zudem seien die Angebote individuell an die Zielgruppen angepasst. „In den vergangenen Jahren wurden immer neue Aktionen angeboten, zum Beispiel ‚die Tierspuren-Detektive‘, bei der Kinder lernen, welches Tier welche Spuren hinterlässt“, erklärt Brandner. „Speziell für Grund- und weiterführende Schulen wurden die Führungen um das Thema nachhaltige Entwicklung erweitert.“

Neben der Honigbienen-Führung gibt es auf 12.000 Quadratmetern die heimischen Lebensräume Hecke, Boden, Wasser, Wiese und Wald intensiv kennenzulernen. Fünf qualifizierte Umweltbildner und -bildnerinnen begleiten von Frühjahr bis Herbst die Teilnehmer durch den Naturlehrgarten und zeigen anhand vieler Details, wie die naturnahen Rückzugsräume bedrohten Tierarten einzigartigen Schutz gewähren.

Tafeln entlang des Rundweges klären über die Besonderheiten der Flora auf und erläutern Blüten, Samen und Blätter heimischer Sträucher und Bäume. Naturgetreue Bronzefiguren von Wildtieren sowie ein integriertes Klangkonzept mit Tierstimmenimitationen erweitern die Erfahrungs- und Erlebnisebene. (AZ)

Info: Schulen, Kindergärten, Gruppen und Vereine finden nähere Info sowie das Anmeldeformular unter: www.dehner.de/blumenpark/der-blumenpark/naturlehrgarten/Naturlehrgarten.