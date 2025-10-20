Vom Gratisparken zur Kamera-Kontrolle? - In Rain wird die Situation auf dem Rewe-Parkplatz diskutiert

In der Stadt Rain haben Parkende seit jeher die komfortable Situation, keine Gebühren zu bezahlen, wenn sie ihre Autos ordnungsgemäß abstellen, um zum Arzt, zum Einkaufen, ins Café oder Restaurant zu gehen. Mit sichtbarer Parkscheibe im Frontbereich sind zwei Stunden in der City problemlos möglich - und zwar bisher in der gesamten Innenstadt. Auch auf dem (privaten) Parkplatz, der zum Gebäude-Komplex am Bayertor gehört - im Volksmund auch „Rewe-Parkplatz“ genannt.

Das könnte sich eventuell ändern, denn dort - also am Bayertor - sind Dauer- und Fremdparker ein Dorn im Auge. Fahrzeuge, die stundenlang Flächen blockieren und deren Besitzer nicht zum Einkaufen in die anliegenden Geschäften gekommen sind, werden nicht gerne gesehen. Deshalb soll - so die Idee eines oder mehrere Eigentümer - die Parkraumüberwachung kommen. Ein privates Unternehmen würde dann nach einer bestimmten gebührenfreien Zeit die Parkenden zur Kasse bitten.

Die Stadt Rain ist hier nur bedingt involviert, da ihr lediglich eine kleine Fläche gehört - in jener Ecke nämlich, in der auch die E-Ladesäulen stehen. Schon vor Jahren einmal war das Thema im früheren Stadtrat zur Sprache gekommen - damals wurde ein Schrankensystem diskutiert, aber letztlich vom Gremium als nicht zielführend abgelehnt.

Auch andere Verbrauchermärkte kontrollieren per Video ihre Parkplätze

Nun gibt es einen neuen Vorstoß: Wie unsere Redaktion erfahren hat, prüfen Eigentümergemeinschaft und zuständige Hausverwaltung, ob eine Videoüberwachung installiert werden soll. Auch andere Verbrauchermärkte haben sich bereits für solche Systeme entschieden, mit denen Kennzeichen erfasst und Parkende dann - nach Ablauf einer gebührenfreien Frist - bezahlen müssen. Ähnlich wie es auch auf den Krankenhausparkplätzen in Donauwörth und Nördlingen der Fall ist.

Die Stadt Rain will auf ihren Stellplätzen Parkende nicht einschränken

Rains Bürgermeister Karl Rehm bestätigt auf Anfrage, dass sich der Stadtrat jüngst in nicht öffentlicher Sitzung mit diesem Thema befasst hat - in Bezug auf die kleine städtische Teilfläche. Der Stadtrat hat sich jedoch, so Rehm, gegen die Videoüberwachung und die Parkzeitbegrenzung ausgesprochen. „Die Stadt will sich hier nicht beteiligen, was ihre städtischen Parkplätze betrifft“, so Karl Rehm. „Wir möchten nicht, dass sich die Parkenden eingeschränkt fühlen, wenn sie beispielsweise einen Arztbesuch vorhaben.“

Der Eigentümer des Rewe-Gebäudes und die Hausverwaltung der Eigentümergemeinschaft wollen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu äußern. Die Rewe-Zentrale war bis Redaktionsschluss nicht erreichbar. Am 31. Oktober findet nach Kenntnis unserer Redaktion eine Eigentümer-Versammlung statt, in der dann ein Beschluss gefasst werden solle, wie es heißt.