Rollerfahrer unter Drogeneinfluss flieht vor Polizeikontrolle in Rain

Ein 17-Jähriger fühlt sich von der Polizei ertappt und versucht, zu fliehen. Als die Polizisten ihn festnehmen, kommt noch einiges mehr ans Licht.

Ein minderjähriger Rollerfahrer ist am späten Montagabend in Rain vor einer Polizeikontrolle geflohen. Gegen 22.45 Uhr wollte eine Streife der Polizeiinspektion Rain den 17-Jährigen anhalten, da an seinem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Jugendliche fuhr alledings weg in Richtung Bahnhof, als die Beamten ihn zum Anhalten aufforderten. Der Rollerfahrer stürzte und lief zunächst zu Fuß weiter, bis die Polizisten ihn einige Meter weiter auf einem Parkplatz festnehmen konnten.

Zunächst stellte sich bei der Kontrolle nur heraus, dass der Roller zwar kein Versicherungskennzeichen hat, jedoch versichert ist. Im weiteren Verlauf kam aber ans Licht, dass der 17-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, vor der Fahrt einen Joint geraucht und auch etwa drei Gramm Marihuana bei sich hatte. Außerdem wurde der Roller zuvor am 25. September im Dienstbereich der Polizeiinspektion Dillingen gestohlen. (AZ)

