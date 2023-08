Rain/Ruhpolding

Ein Almsommer hat das Leben von zwei Frauen aus Rain komplett verändert

Plus Zwei Frauen aus Rain beschließen, einen Bergbauernhof zu bewirtschaften. "Das ist unsere Welt", sagen Konny Krahl und Ulli Besel und wollen für immer bleiben.

Von Barbara Würmseher

Sauwetter herrscht an diesem Sommertag im Gebirge. Der schneebedeckte Gipfel des Hochfelln liegt unter grauen Regenwolken verborgen, der sonst so weite Blick hinauf in die Chiemgauer Alpen oder talwärts Richtung Chiemsee ist getrübt. Das Tageslicht wirkt so trist, dass man versucht ist, für draußen einen Lichtschalter zu betätigen, so es ihn denn gäbe.

Ausgesprochen sonnig hingegen ist die Stimmung bei Konny Krahl und Ulli Besel, die auf der Bank vor "ihrem" Bergbauernhof nahe Ruhpolding sitzen, startklar für einen Ausflug. Die beiden Frauen strahlen vor Unternehmungslust. Sie brauchen nicht zwingend Postkartenwetter, um sich da oben auf der Hocherbalm in 1032 Metern Höhe pudelwohl zu fühlen.

