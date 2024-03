Sachbeschädigung auf Trainingsgelände des TSV Rain

Auf dem Trainingsgelände des TSV Rain kam es zu mehreren Sachbeschädigungen. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.

Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag ist eine Holzhütte auf dem Trainingsgelände des TSV Rain beschädigt worden. Der Tatzeitraum wird von Donnerstag um 10 Uhr bis Freitag um 16 Uhr eingegrenzt. Am hinteren Trainingsplatz des TSV Rain, der sich in der Donauwörther Straße 45 befindet, wurde an einer dort befindlichen Holzhütte die Dachrinne mit brachialer Gewalt heruntergerissen. Im Anschluss wurde damit ein Außenscheinwerfer beschädigt. Außerdem wurde absichtlich eine Torwand umgeworfen, bei der dann ein Holzfuß abbrach. Der entstandene Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich unter Telefon 09090/7007-0 bei der Polizei Rain melden (AZ).