Saunafreunde Rain: 50 Jahre gemeinsames Schwitzen

Die Saunafreunde Rain feiern ihr Jubiläum – obwohl die Sauna derzeit geschlossen ist. Über Schnarchkonzerte, Gesprächs-Tabus und bis zu 50 Bundestrainer.

Sie haben einen Bürgermeister, aber politische Diskussionen sind nicht erlaubt. Gewählt wird trotzdem. Und das funktioniert reibungslos. Die Rede ist von den "Saunafreunden Rain", einem organisierten und doch lockeren Zusammenschluss von Männern verschiedenen Alters. Zum Jahresabschluss empfing sie Rains Bürgermeister Karl Rehm im Rathaus, denn schließlich wurde die öffentliche Sauna im Untergeschoss des Rainer Hallenbades heuer 50 Jahre alt. Und die "Saunafreunde Rain" gibt es ebenfalls seit einem halben Jahrhundert.

Ihr Treffpunkt ist normalerweise am Freitag ab 13 Uhr zum gemeinsamen Schwitzen und oft zum anschließenden geselligen Teil. Doch derzeit kann das nicht stattfinden, denn das Hallenbad wird saniert und deswegen ist auch die Sauna geschlossen. Bürgermeister Rehm machte den Stammgästen, denen er für ihre Treue dankte, die Hoffnung auf eine Wiederöffnung der kommunalen Einrichtung im September 2023. "Wenn alles glattläuft", schränkte er ein, denn weitere Verzögerungen im Zeitplan dürfe es nicht mehr geben. Mit einer kurzen Präsentation informierte Rehm über die enormen Schäden, die sich im Laufe der Bauarbeiten zeigten. Der Beton sei in erheblichem Maße abgeplatzt und es gebe etliche Undichtigkeiten.

Schnarch-Konzerte zwischen den Saunagängen

Den von Bürgermeister Rehm zitierten Friedrich Nietzsche "Die größten Ereignisse – das sind nicht unsre lautesten, sondern unsre stillsten Stunden" relativierten die Saunagänger. Denn die Ruhe sei zuweilen unterbrochen, wenn einige Saunafreunde die Zeit zwischen den Gängen mit einem "Schnarch-Konzert" überbrücken.

Was sind nun die Themen, wenn Politik "tabu" ist? Da foppen sich die Rainer und Pöttmeser – die zwei "Fraktionen" gibt es seit Eröffnung der Sauna. Natürlich ist die örtliche Gruppe deutlich größer und eine Reihe weiterer Orte der Umgebung sind bei den Saunafreunden vertreten. Geschichtlich waren Rain und Pöttmes einst im Gerichtsbezirk vereint, bis die Marktgemeinde nach Aichach abwanderte. Den fehlenden Eisenbahnanschluss müssen sich die Gäste immer mal wieder anhören und natürlich, dass sie weitaus weniger gewachsen sind – denn im 19. Jahrhundert hatten beide Orte fast die gleiche Einwohnerzahl. Bis zu 50 Bundestrainer diskutieren vor Fußball-Länderspielen die beste Mannschaftsaufstellung und analysieren in der Folgewoche das Spiel.

Eine Wohlfühloase für Körper und Geist

Langjährige Freundschaften sind entstanden, die Freitags-Sauna wird als einzigartiger Treffpunkt und als Wohlfühl-Oase für Körper und Geist geschätzt. Den kulinarischen Genüssen nach dem Schwitzen sind die Saunafreunde nicht abgeneigt. Bezüglich der beiden Schwimm- und Saunameister Klaus Reichherzer und Herbert Hafner sind alle voll des Lobes. Fachliche Kompetenz und Freundlichkeit zeichnen sie aus.

Und wer ist denn nun das "Direktorium"? "Sauna-Bürgermeister" ist derzeit Klaus Sebald, als sein Stellvertreter fungiert Bernhard Ruf und mit Franz Klement hat man für den geselligen Teil im Anschluss an die Saunagänge sogar einen Kassenwart. Werner Detter ist der Sauna-Historiker, der einige Anekdoten zum Besten gab. Er erinnerte an die Vorgänger von Reichherzer und Hafner – "Sauna-Igel" (wegen seiner Frisur) Martin Zinsinger und Andreas Specht. Erster "Bürgermeister" des Schwitzkastens sei Kurt Sauerlacher aus Pöttmes gewesen, so Detter weiter.

Das Rainer Stadtoberhaupt würde man auch gerne und jederzeit bei den Saunafreunden aufnehmen, ließen die Saunafreunde Karl Rehm wissen. Man schätze das Flair der Rainer Sauna und könne hier hoffentlich bald wieder der gemeinsamen Passion frönen, so Klaus Sebald in seinen Dankesworten an Stadt und Schulverband.