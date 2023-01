Rain

vor 16 Min.

Schatzsucher findet herrenlosen Ehering – Wer ist Carola und wer ist ihr Mann?

Plus Als Florian Riehl am Merz-Baggersee unterwegs ist, stößt er auf ein Schmuckstück. Das war vor gut einem Jahr. Doch bis jetzt ist der Eigentümer unbekannt.

Von Barbara Würmseher

Als Florian Riehl aus Rain im November oder Dezember vor einem Jahr am Merzbaggersee bei Rain unterwegs war, war er nicht etwa zum Schwimmen gekommen. Manche lieben es ja, sich im Winter in eisige Fluten zu stürzen, Riehl aber hatte anderes im Sinn: Er war mit einem Metalldetektor und einem Unkrautstecher ausgerüstet, wie sie Sondengänger oder "Schatzsucher" gerne verwenden, wenn sie sich im freien Gelände nach Gegenständen umsehen, die möglicherweise von geschichtlicher oder archäologischer Bedeutung sein könnten. So er denn Zeit dafür hat, geht der Stadtrat, Kreisrat und FCR-Präsident hin und wieder diesem Hobby nach. An diesem Wintertag 2021 streifte er mit Genehmigung der Stadt Rain über das Merzen-Gelände und wurde fündig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

