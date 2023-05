Rain

"Schau nachts Rain": In der Tillystadt sprühen die Funken

Eine Feuershow zauberte faszinierende Lichteffekte in die Dunkelheit der langen Einkaufsnacht in Rain.

Plus Die Kultur- und Einkaufsnacht "Schau nachts Rain" lockt viele Menschen an. Die Mischung aus Shopping, Präsentation und Kultur kommt gut an. Woran das liegt.

"Es darf gefeiert werden", rief Rains Bürgermeister Karl Rehm den Menschen zu, als er sie zur Kultur- und Einkaufsnacht in seiner Stadt begrüßte. Die Aufforderung verknüpfte er mit der zu diesem Zeitpunkt jungen Botschaft, dass Bayern München gerade eben deutscher Fußballmeister geworden war. Aber schließlich ist nicht jeder Fußballfan, und auch sonst war den Rainerinnen und Rainern wie den vielen Besucherinnen und Besuchern ohnehin zum Feiern zumute. Der Bilderbuchabend mit einem milden vorsommerlichen Wetter, wie es ihn in diesem Jahr wohl zuvor noch nicht gegeben hatte, bot dazu den idealen Rahmen.

Schon mit Beginn der Kunst- und Einkaufsnacht strömten viele Besucherinnen und Besucher in die Rainer Hauptstraße. Foto: Helmut Bissinger

Bereits als die Faschingsgarden und Showtanzgruppen am frühen Abend ihre akrobatischen Leistungen auf der Bühne vor dem Rainer Rathaus im Rahmen der langen Einkaufsnacht zeigten, war kaum noch ein Sitzplatz zu ergattern. Weitere Hunderte Menschen kamen dort zusammen, als anschließend die große Modenschau stattfand. Die immerhin 50 Models, ausgestattet von den Rainer Einzelhändlern, zeigten die aktuellen Sommerkollektionen mit passenden Accessoires wie Brillen oder Schuhen. Launig geleiteten die Amateur-Models Florian Riehl und Michael Weigl als Moderatoren über den Laufsteg.

