Schauscheibe beim Schloss in Rain beschädigt

In Rain haben unbekannte Täter eine Schauscheibe am Schloss beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Am Schloss in Rain ist am Donnerstag eine begehbare Schauscheibe von unbekannten Tätern beschädigt worden. Diese ist im Bereich der neu angelegten Toilettenanlage als Schutz über ein historisches, freigelegtes Mauerwerk, in den Boden eingelassen. Dabei entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Rain unter Tel.: 09090/7007-0 entgegen. (AZ)