Scheibenwischer von Wohnmobil in Rain abgerissen

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte reißt den Scheibenwischer eines Wohnmobils in Rain ab und lässt ihn vor dem Fahrzeug liegen.

In der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag wurde in Rain, in der Bayernstraße, Ecke Bürgermeister-Würmseher-Straße, ein Wohnmobil beschädigt. Unbekannte haben laut Polizei einen Scheibenwischer abgerissen und vor dem Fahrzeug liegen lassen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Rain zu melden unter der Telefonnummer 09090/7007-0. (AZ)