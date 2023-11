Scheitert 50-Hektar-Freiflächen-Photovoltaik bei Agathenzell am Stromnetz?

Plus Bei Agathenzell soll eine große Anlage entstehen. Doch es gibt Zweifel, ob der erzeugte Strom überhaupt mit den bestehenden Leitungen eingespeist werden kann.

Die Bürger von Wallerdorf und Wächtering haben keine Einwände gegen die geplante rund 50 Hektar große Freiflächenanlage für Photovoltaik bei der Einöde Agathenzell vorgebracht. Kritische Stimmen erhoben aber Holzheims Bürgermeister Josef Schmidberger und Stadtrat Martin Strobl. Sie stellten dar, dass die von der Firma Anumar im Plan dargestellte Einspeisung des Sonnenstroms in Holzheim keineswegs gesichert sei.

„Wenn viele das Gleiche wollen“, so Karin Frank von den Lechwerken (Kommunalmanagement), müsse erst geprüft werden, was davon möglich sei. Diese Kerndiskussion beendete Bürgermeister Karl Rehm: „Ich stelle fest, dass die Einspeisung derzeit nicht geregelt ist.“ Fakt ist wohl, dass die bestehende Hochspannungsleitung von Holzheim zum Umspannwerk Meitingen nicht für alle künftigen Erzeuger ausreicht. Die Gemeinde Holzheim ist mit ihren Bebauungsplan-Verfahren zu mehreren Freiflächenanlagen weit fortgeschritten. Zusammen mit der Gemeinde Münster meint man es auch ernst mit fünf zusätzlichen Windrädern. Dazu soll noch Sonnenstrom von bis zu 62 Hektar aus den Fluren Wallerdorf und Wächtering kommen. Auf 110 Kilovolt soll die bisherige Leitung ausgelegt sein, die einst zum (längst zurück gebauten) Ölpumpwerk erstellt wurde und schon jetzt „Windstrom“ abtransportiert.