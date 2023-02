Schlägerei nach dem Weiberfasching in Rain um 6 Uhr morgens

Die Polizei in Rain meldet einen weiteren Zwischenfall vom Weiberfasching. Zwei Verletzte müssen ins Krankenhaus.

Im Zusammenhang mit dem Faschingstreiben am Lumpigen Donnerstag ist es in Rain zu einer weiteren Schlägerei gekommen, bei der zwei Personen Verletzungen erlitten - und zwar am Freitagmorgen. Das teilt die Polizei nun mit.

Obwohl das närrische Treiben unter freiem Himmel in der Hauptstraße um Mitternacht offiziell endete, wurde offenbar anderweitig kräftig weitergefeiert. Gegen 6 Uhr gab es eine Auseinandersetzung, an der mehrere Menschen im Eingangsbereich einer Gaststätte in der Hauptstraße beteiligt waren.

37-Jähriger schlägt in Rain einem jungen Mann eine Tasse ins Gesicht

Auslöser war nach Erkenntnissen der Gesetzeshüter, dass sich ein 37-Jähriger von einem 25-Jährigen bedrängt fühlte. Deshalb schlug er diesem unvermittelt mit einer Tasse ins Gesicht. Dadurch erlitt der junge Mann eine Verletzung am Kiefer. Die Tasse zerbrach. Während mehrere Zeugen den 37-Jährigen festhielten, mischte sich ein 50-jähriger Bekannter des mutmaßlichen Täters ein und wollte diesen befreien. Doch auch ihn brachten die Helfer zu Boden und fixierten den 37-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei.

Eine 51-Jährige, die zwischen die Fronten geriet, stürzte und verletzte sich durch die Scherben, die auf der Straße lagen, an der Hand. Der Rettungsdienst brachte die Frau und den 25-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Bis auf die 51-Jährige waren alle Beteiligten alkoholisiert, so die Polizei. (AZ)