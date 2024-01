Schlösser bei Gartenlaube in Rain beschädigt

In Rain sind die Schlösser einer Gartenlaube beschädigt worden. Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen zufolge aber nichts.

Bei einer Gartenlaube in Rain sind In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Vorhängeschlösser beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Schlösser in der Kleingartenanlage in der Niederschönenfelder Straße aufgebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde aber nichts gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Rain unter Telefon 09090/7007-0 entgegen. (AZ)