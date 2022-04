Rain

06:30 Uhr

"Schlossstadel" bald fertig: Jetzt bekommt Rain öffentliche Toiletten

Der Neubau des "Schlossstadels" in Rain liegt in den letzten Zügen. Mit diesem Gebäude bekommt die Stadt Rain unter anderem auch erstmals öffentliche Toiletten.

Plus Wenn das Nebengebäude des Rainer Schlosses genutzt werden kann, hat sich die WC-Frage in der Stadt erledigt. Das ist nicht alles, was der Bau zu bieten hat.

Von Barbara Würmseher

Öffentliche Toiletten waren in der Stadt Rain lange Zeit ein leidiges Problem. Es gab sie schlichtweg nicht. Die am Bahnhof sind seit vielen Jahren abgebaut und die der Stadtpfarrei stehen nur während der Gottesdienste zur Verfügung. Bei städtischen Großveranstaltungen behalf man sich mit WC-Containern. Ansonsten: Fehlanzeige. Doch damit ist bald Schluss, denn der Neubau des Nebengebäudes am Rainer Schloss ist in Kürze fertig. Es fehlen lediglich noch ein paar Kleinigkeiten sowie die Außenanlagen. Dort sind die Handwerker aktuell zugange. Anja Michel, Projektleiterin im städtischen Bauamt, rechnet damit, dass ab etwa Anfang Juli der "Schlossstadel", wie er ob seines tennenartigen Dachstuhls auch bezeichnet wird, in Betrieb gehen kann.





Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen