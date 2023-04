Rain

vor 32 Min.

Schützengesellschaft Rain blickt auf ein erfolgreiches Jahr

Plus Zahlreiche Aktivitäten liegen hinter den Königlich-Privilegierten, die auch zahlreiche Mitglieder ehrten. Bei der Generalversammlung gab es einen Überblick.

Artikel anhören Shape

Rückblick, Ausblick, Ehrungen und Neuwahlen bestimmten die Generalversammlung der Königlich privilegierten Schützengesellschaft Rain, zu der Schützenmeister Marc Ginal 46 wahlberechtigte Mitglieder, weitere Ehrenmitglieder und als Gast Stellvertreterin des Landrats Claudia Marb begrüßte. Im abgelaufenen Schützenjahr 2022/23 hatte es wie immer zahlreiche gut besuchte Veranstaltungen gegeben. Ginal erinnerte unter anderem an das Dreikönigsschießen, Vatertags-Veranstaltung, Waldfest, Ferienprogramm, Hubertusmesse, Oktoberfestschießen und Weihnachtsfeier. Nach Inbetriebnahme und Einweihung der neuen Schießanlage (RSA) im vergangenen Jahr geht auch jetzt die Arbeit nicht aus. An neuen Plänen werde fleißig gearbeitet, wie Ginal informierte. Zum Beispiel werde an der Außenanlage des ehemaligen 25-Meter-Standes ein Bogenstand integriert. Und auch eine PV-Anlage soll auf das großflächige Dach am Schützenheim montiert werden.

Über die Aktivitäten im sportlichen Bereich berichtete Sportwart Mathias Grünwald. Derzeit kann der Verein vier Mannschaften an den Start schicken, eine Luftgewehrmannschaft, zwei KK-Sportpistolenmannschaften und eine Mannschaft in Großkaliber. Auch an Gaumeisterschaften und Bezirksmeisterschaften wird teilgenommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen