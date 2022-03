Rain

Schwabens beste Fotografen in Rain gekürt

Plus In Rain findet die Preisverleihung der Schwäbische Fotomeisterschaft statt. Die Aufnahmen der Künstler sind nun in einer eindrucksvollen Ausstellung zu sehen.

Von Andrea Hutzler

Die Fotofreunde Rain haben nach zweijähriger Zwangspause heuer die Schwäbische Fotomeisterschaft ausgerichtet. Über 500 Bilder aus neun der 13 schwäbischen Fotoclubs wurden der Online-Jury zur Vorentscheidung vorgelegt, 80 davon können derzeit noch bis zum 10. April im Kultursaal des Rainer Schlosses bestaunt werden. Im Vorfeld fand die Preisverleihung mit den Auszeichnungen für die besten Fotos statt.

