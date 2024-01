Seniorin wird bei Ladendiebstahl erwischt

In Rain hat eine aufmerksame Kassiererin eine Ladendiebin erwischt.

Eine Kundin eines Supermarkts in Rain ist am Mittwoch bei einem Ladendiebstahl aufgeflogen. Wie die Polizei berichtet, legte die 70-Jährige an der Kasse zunächst diverse Nahrungsmittel auf das Band. Zudem hatte die Frau eine größere Handtasche dabei. Die presste sie stark unter ihren Arm. Dies kam der Kassiererin verdächtig vor.

Sie fragte die Seniorin, was sich in der Tasche befindet. Die Rentnerin stellte sie auf den Boden und zum Vorschein kamen verschiedene Lebensmittel sowie Zahnpasta im Gesamtwert von gut 22 Euro.

Die 70-Jährige wurde wegen des Verdachts des Diebstahls angezeigt. Außerdem erhielt sie ein Hausverbot ausgesprochen. (AZ)