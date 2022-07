Serie von Fahrrad-Diebstählen in Rain erreicht Höhepunkt

In Rain hat wohl ein Fahrrad-Seriendieb am Sonntag wieder zugeschlagen. Es verschwanden gleich vier Fahrräder.

Die seit Wochen andauernde Serie von Fahrraddiebstählen in Rain hat am Wochenende einen neuen Höhepunkt erreicht. Vermutlich nutzten der oder die Täter den Trubel rund um das Stadtfest, um gleich viermal zuzuschlagen.

Alle Diebstähle geschahen im Laufe des Sonntags. Nach Angaben der Polizei waren zwei der Räder neben dem Haupteingang eines Gartencenters abgestellt und mit einem Zahlen- und einem Ringschloss gesichert. Bei der Beute handelt es sich um ein blau-weißes Mountainbike der Marke Haibike, Modell Hardnine 5.0 im Wert von etwa 800 Euro und ein grau-oranges Kinder-Mountainbike der Marke Cube (Modell Aim Race) im Wert von circa 200 Euro.

Diebstähle in Rain: Gleich vier Räder gestohlen

In der Hauptstraße verschwand ein schwarz-blaues Herrenrad der Marke Hibike (Power SL). Dieses war mit einer Kette samt Zahlenschloss an einen Laternenmasten gebunden. Vierter Tatort ist die Brachetstraße. Dort nahm der Dieb ein Herren-E-Rad der Marke Fischer im Wert von gut 1700 Euro mit. Dieses war mit einem Drahtschloss an weitere Fahrräder gekettet. Der Unbekannte zwickte mit einem Werkzeug das Schloss auf.

Die Polizeiinspektion Rain bittet in allen Fällen um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)