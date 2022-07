Serie von Fahrraddiebstählen: Polizei Rain hat den Täter gefasst

Im Stadtgebiet Rain hat seit Wochen ein Mann sein Unwesen getrieben und über 26 teure Räder entwendet. Nun hat ihn die Polizei ermittelt. Was über den 34-Jährigen bekannt ist.

Eine Vielzahl von ungeklärten Fahrraddiebstählen sorgte seit Beginn der Radsaison im Stadtgebiet Rain für ein mulmiges Gefühl bei den Fahrradfahrern. Die Rainer Polizei zählte seit Februar insgesamt 26 abhandengekommene Fahrräder und E-Bikes. Oftmals verschwanden sie aus unversperrten oder gar offenen Garagen und aus zugänglichen Tiefgaragen. Aber auch versperrte, im öffentlichen Bereich abgestellte Fahrräder blieben nicht verschont. Allein im Bereich des Rainer Bahnhofs wurden zehn solcher Taten registriert, und im zeitlichen Umgriff des Stadtfests kamen drei abgesperrte Räder abhanden. Dabei hatte es der Täter insbesondere auf teure Markenfahrräder und E-Bikes abgesehen. Der bisher entstandene Gesamtschaden summiert sich laut Angaben der Polizei auf etwa 17.000 Euro.

Die Polizei Rain hat den Täter bereits am 14. Juli ermittelt

Doch jetzt gibt es einen Ermittlungserfolg: Am Donnerstag, 14. Juli, gelang es den Beamten, der Serie erstmals einen Täter zuzuordnen. Er hatte ein am Tag zuvor gestohlenes Fahrrad der Marke Cube zum Verkauf auf dem Portal "Ebay-Kleinanzeigen" angeboten. Bei der Übergabe des Fahrrades an einen potenziellen Käufer wurde das Fahrrad aufgrund eines markanten Aufklebers von einem zufällig anwesenden Jugendlichen als das gestohlene Rad seines Freundes erkannt. Der 15-Jährige verständigte die Polizei, und der Verkäufer des Rades wurde vor Ort festgenommen.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 34-jährigen Mann, der dem Drogenmilieu zuzuordnen ist. Er wohnt erst seit Anfang dieses Jahres in Rain. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchte die Polizei unmittelbar nach der Festnahme seine Wohnung. Dabei stellten die Beamten diverse Kommunikationsmittel sicher und wertete diese aus. Die Ermittlungen ergaben, dass etliche der entwendeten Fahrräder unmittelbar nach dem Diebstahl fotografiert und auf diversen Onlineportalen zum Verkauf angeboten wurden. Anhand der Aufzeichnungen können dem 34-Jährigen zum jetzigen Zeitpunkt bereits acht schwere Fahrraddiebstähle nachgewiesen werden.

Es gibt noch mehr entwendete Fahrräder, deren Diebstahl aber noch nicht angezeigt wurde

Die aufgefundene Fotosammlung enthielt aber auch Bilder von Fahrrädern, die vermutlich ebenfalls gestohlen wurden, deren Verlust von den geschädigten Eigentümern aber noch nicht zur Anzeige gebracht wurde. Die Rainer Polizei bittet deshalb in diesem Zusammenhang Betroffene um nachträgliche Anzeigeerstattung.

Da der Tatverdächtige einen festen Wohnsitz hat, wurde er am 14. Juli wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nunmehr ein größeres Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls in mehreren Fällen. (AZ)