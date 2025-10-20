„Das geht schon seit Jahren so“: Gericht schickt notorischen Vandalen ins Gefängnis

Die Innenstadt von Rain ist sein Aktionsgebiet, dort wird er seit rund zwei Jahren immer wieder tätig - in auffälliger Art und Weise. Wenn der Mann nachts dort umherstreift, sind Autos und Geschäfte nicht vor ihm sicher. Er hat Scheibenwischer und Nummernschilder abgerissen – auch von einem Polizeiauto –, hat Pflastersteine geworfen, mit Füßen gegen Eingangstüren getreten, brennendes Papier in einem Briefkasten platziert, einen Marktschirm in Flammen gesetzt und immer wieder seine Visitenkarte hinterlassen: kleine Zettel mit unverständlichem, wirren Wort- und Buchstabengekrakel.

Jetzt saß der Mann zum wiederholten Mal auf der Anklagebank des Nördlinger Amtsgerichts. Es kamen neun Vorfälle zur Sprache, die sich der Wiederholungstäter zwischen August 2023 und Juni 2024 zu Schulden hat kommen lassen - unter offener Bewährung. Nur zehn Tage nach seiner bis dahin letzten rechtskräftigen Verurteilung hatte er wieder mit einer neuen Serie begonnen. Unter anderem schleuderte er eine Bierflasche gegen die historische Tür der Polizeiinspektion Rain und beschädigte sie, fackelte einen Sonnenschirm eines Schuhgeschäfts bis auf das Drahtgestell ab, warf er eine 25-Kilo-Betonplatte gegen ein Auto und zersplitterte die Glastür eines Supermarktes. Gesamtschaden: rund 12.200 Euro. Ein Schaden, den er ob seiner wirtschaftlichen Lage nicht wieder gut machen kann.

Mann randaliert in Rain, ein Polizist sagt: „Das geht schon seit Jahren so“

„Das geht schon sein Jahren so“, sagte ein Beamter der PI Rain im Zeugenstand aus. „Während der vergangenen zwei Jahre hatten wir keine großen Pausen.“ Während der Angeklagte jetzt vor Gericht nichts zu den Vorwürfen sagen wollte, hatte er damals bei den polizeilichen Vernehmungen jedes Mal die Taten „direkt oder indirekt gestanden“. Zudem seien ihm die Sachbeschädigungen zweifelsfrei zuzuordnen, eben aufgrund seiner eigenwilligen sinnlosen Briefbotschaften, die er immer wieder hinterlassen habe, zum anderen wegen eines DNA-Treffers auf der Betonplatte. Zudem war er auch in Tatort-Nähe mit rußigen Händen angetroffen worden.

Und der Mann hört wohl noch nicht auf: Nach den jetzt verhandelten Vorfällen sind bereits wieder neue passiert, in denen gegen ihn ermittelt wird. So soll der bereits vier Mal einschlägig Vorbestrafte jüngst bei einem Geldinstitut gezündelt und eine Scheibe an einer Praxis eingetreten haben.

Der Täter ist alkoholkrank – hat seine Taten oft im Rauschzustand mit rund zwei Promille begangen -, hat zudem eine intellektuelle Minderbegabung und eine krankhafte seelische Störung, wie ihm per Gutachten attestiert wird. „Man kann mit ihm reden, aber auch nüchtern macht er den Eindruck, manches nicht unbedingt zu verstehen“, schilderte ein Polizist. Ein Sachverständiger Gutachter zog am Ende seines Vortrags den Schluss, eine verminderte Steuerungsfähigkeit sei „nicht auszuschließen“.

Das Motiv des Täters: „Mir hat die Werbung des Supermarkts nicht gefallen“

Was hat den Täter dazu bewogen, immer und immer wieder zu randalieren? Auch dazu wollte er sich nicht im Gericht äußern, hatte aber früher als Motiv angegeben, schlicht und einfach einfach sauer gewesen zu sein, oder aus blinder Zerstörungswut gehandelt zu haben. Oder aber: „Mir hat die Werbung des Supermarkts nicht gefallen.“

Alle Prozessbeteiligten waren sich einig, dass der Sachverhalt unstrittig sei - auch ohne ein Geständnis des Angeklagten. Vorsitzende Richterin Angela Gastl verurteilte den Mann schließlich zu einer Freiheitsstrafe in Höhe von einem Jahr und vier Monaten – ohne Bewährung. Sie warf ihm die vielen einschlägigen Delikte vor, die hohe Rückfallgeschwindigkeit und die offene Bewährung, unter der er gestanden hat. „Ich weiß nicht, wie ich Sie von weiteren Straftaten abhalten soll“, meinte sie an den Angeklagten gewandt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.