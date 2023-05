Setzt der Haushalt Rain die richtigen Prioritäten? Das sagen die Fraktionen

Plus Sämtliche sechs Fraktionen im Rainer Stadtrat segnen den Etat 2023 ab. Dennoch gibt es Bedenken. Es geht um das richtige Augenmaß und auch um Sparsamkeit.

Alle sechs Fraktionen im Rainer Stadtrat stimmen dem Haushalt zu. Anton Reiter listete die für die CSU relevanten Schwerpunkte auf. Dazu gehören die "stark unterversorgten" Feuerwehren. Der Neubau des Rainer Feuerwehrhauses dürfe "nicht weiter nach hinten geschoben werden" und auch die Wehren in den Ortsteilen "müssen wir im Auge behalten". Die CSU hofft auf ein Rettungszentrum mit Feuerwehr und Rettungswache. Letztere ist bald fertig.

Priorität hat für die CSU auch die Wasserversorgung mit Wasserwerk zur unabhängigen Eigenversorgung. Die Fraktion lehnt die Anbindung an den Wasserzweckverband fränkischer Wirtschaftsraum strikt ab. Die Christsozialen wollen auch neue Baugebiete erschließen. In den Ortsteilen sei die Situation "dramatisch", junge Leute müssten wegziehen, weil es keine Bauplätze gibt.