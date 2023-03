Sie tun viel für die Erwachsenenbildung: Dank an Vhs-Dozenten in Rain

Plus Seit Jahrzehnten sind Vhs-Kursleiter dabei, die Teilnehmer in Sport, Sprachen, Selbstmassage, Schwimmen und mehr anleiten. Sie wurden jetzt ausgezeichnet.

"Die Volkshochschulen nehmen mit der Erwachsenenbildung einen verfassungsmäßigen Auftrag wahr!“ Paul Soldner, Vorsitzender der VHS Donauwörth, betonte mit dieser Aussage die Bedeutung und die damit verbundene verpflichtende Aufgabe der Kommunen, die Arbeit der Erwachsenenbildungswerke zu unterstützen, im Rahmen einer Feierstunde für langjährige Dozenten der VHS-Außenstelle Rain, die im großen Sitzungssaal des Rathauses stattfand.

Als Hausherr und Kuratoriumsvorsitzender würdigte auch Bürgermeister Karl Rehm das Wirken der als freie Mitarbeiter tätigen Kursleiter. Sie lieferten einen wichtigen Beitrag, um mit den rasanten Veränderungen zurechtzukommen, die etwa durch die fortschreitende Digitalisierung, die Ankunft von Schutzsuchenden oder durch die steigende Lebenserwartung entstünden. Online-Formate könnten das Lernen zwar unterstützen, den Präsenzunterricht und die damit einhergehende soziale Interaktion jedoch nicht ersetzen.