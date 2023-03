Sieger beim Concertino-Wettbewerb

Alle drei Jugendlichen aus dem Donau-Ries-Kreis schneiden beim Concertino-Wettbewerb sensationell gut ab.

Der Bayerische Blasmusikverband, in dem 120.000 Musiker und Musikerinnen in über 2500 Musikvereinen organisiert sind, veranstaltet alle zwei Jahre den Wettbewerb Concertino/Solo Duo. In einem mehrstufigen Wettbewerb können Jugendliche ihr musikalisches Können in sechs Altersklassen und verschiedenen Instrumentengruppen beweisen. Jetzt fand die Finalrunde der besten 82 Jugendlichen aus ganz Bayern an der Bayerischen Musikakademie in Hammelburg statt. Sensationell erreichten alle drei Teilnehmer aus dem Landkreis Donau-Ries (ASM Bezirk 16) einen Landessieg.

Von der Stadtkapelle Rain traten Linda Mosena und Luisa Alter an. Bei ihrem Auftritt wurden sie von Cathy Smith, der Leiterin des Vorstufenensembles Rain, am Klavier begleitet. Linda Mosena erspielte mit ihrem Altsaxofon 97 Punkte (von 100 möglichen), mit "Aria" von Eugène Bozza und der "Suite Hellenique" von Pedro Iturralde und wurde als Landessiegerin in der Alterskategorie IV (Saxofon) ausgezeichnet.

Das Lob gebührt auch der hervorragenden musikalischen Ausbildung

Luisa Alter zeigte auf der Querflöte mit der "Sonate Nr. 1" von Gustav Gunsenheimer und "Soir dans les montagnes" von Eugène Bozza ihr Können und wurde mit 95 Punkten Landessiegerin in der Altersklasse V (Querflöte).

Für die Stadtkapelle Donauwörth trat Benedikt Müller mit dem Waldhorn an. Unterstützt wurde er vom Wertinger Klavierlehrer Kirill Kvetniy. Mit dem "Hornkonzert op. 8" von Franz Strauss und der "Villanelle" von Paul Dukas erreichte er 98 Punkte und wurde in der Altersklasse V (Horn) als Landessieger ausgezeichnet.

Die Urkunden wurden in der anschließenden Feier am Schloss Saaleck vom Präsidenten des Nordbayerischen Musikbundes, Manfred Ländner, überreicht. Dabei lobte er auch ausdrücklich die hervorragende musikalische Ausbildung in den Musikkapellen durch die Musiklehrer und -lehrerinnen wie auch Dirigenten und Dirigentinnen, ohne die solche Erfolge nicht möglich wären. (AZ)

