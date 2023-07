Rain

Singen am See im Stadtpark Rain erfreut das Publikum

Singen am See Erneut hatte die Veranstaltung „Singen am See“ im Rainer Stadtpark eine sehr gute Resonanz.

Von Adalbert Riehl

Traditionelle Weisen erklangen wieder am Weiher im Stadtpark in Rain. Was die Volksmusikexperten mit ihren vielen Besuchern anstimmten.

Fröhlich sprudelte die kleine Fontäne im Schlossweiher, als Dagmar Held (Moderation und Gesang), Christoph Lambertz (Co-Moderator, Gesang und Gitarre) und Hans Löffler (Akkordeon) das „Singen am See“ mit „Wenn alle Brünnlein fließen“ eröffneten. Auch das zweite Lied passte zur Stimmung: „In unserem Rainer Stadtpark da ist es wunderschön“ beginnt das 2011 von Viktoria Raab gedichtete Stadtparklied. Die Musiker nahmen ihre über 120 Mitsänger unter dem Titel „Lieder an einem lauen Sommerabend“ auf eine kurzweilige, fast zweistündige Reise durch traditionelle Volksmusik. Wer kennt sie nicht – die Ballade vom „Fensterstock Hias“ und seinem Malheur beim Kammerfensterln? Von der ersten Strophe an waren die Gäste mit dabei. Durch das Vorsingen durch die Volksmusikforscherin Held (Landesverein für Heimatpflege) und den Volksmusikberater Lambertz (Bezirk Schwaben), begleitet von Hans Löffler (Daiting) sowie eingängigen Melodien machten aber auch die weniger bekannten Lieder keine Probleme beim Mitsingen. Die Ballade von der selbstbewussten Müllerin Eine Reihe von Titeln haben die Volksmusikforscher im Kesseltal gesammelt wie „Bin ich der einzige Fuhrmannssohn“, vorgesungen 1980 von dem Forheimer Johann Popp (1899–1984). Und was hat Aufhausen im Donau-Ries mit den Färöer-Inseln zu tun? Dagmar Held klärte auf. Balladen wie „Es war einmal ein junger Soldat“, überliefert von Johann Feldmeier (1914–1987), wurden einst im Kesseltal auf dem Tanzboden angesungen, die Musik setzte ein und nun wurde darauf getanzt. Diese Form – Tanz zu einer Ballade – kenne sie heute nur noch von besagten Atlantik-Inseln. Was so alles „In der Nacht zwischen 12 Uhr und zwei“ passiert, ist im Wirtshaus zu Dischingen 2003 festgehalten worden. In Süddeutschland und teilweise darüber hinaus wurden Lieder wie „Der Kuckuck auf hohem Birabaum saß“, „Frisch auf, frisch auf zum Jagen auf“, „Jetzt schwingen wir’s den Hut“ oder der „Fridolin“ gerne gesungen. Die Ballade von der selbstbewussten Müllerin ist aus zwei Quellen festgehalten: die Melodie aus der Oberpfalz, der Text in einem Südtiroler Liederbuch von 1968. Richtig schwäbisch wurde es mit dem „Muckabätscher“. Stilvoll beendeten „Güete Nacht, schlaft’s wohl“, ein getexteter Jodler aus dem Allgäu, und das allseits bekannte „Kein schöner Land“ den Liederabend am Schlossweiher. Viele Stadtpark-Passanten lauschten in dem ungezwungenen Ambiente. Der Freundeskreis Stadtpark als Organisator und die Musiker waren sich einig, den zur guten Tradition gewordenen Liederabend auch 2024 auszurichten. Lesen Sie dazu auch Krumbach Plus Volksmusik: Von Scherrzithern und Schäferpfeifen zur Krumbacher Française

