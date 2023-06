So wird das ehemalige Wohnhaus in Rain zur Moschee umgebaut

Der türkisch-islamische Verein Rain möchte an dem Einfamilienhaus, das jetzt zur Moschee wird, kleine Umbauten vornehmen. Der Bauausschuss gibt grünes Licht.

Eine Flucht-Treppe außen, eine kleine Ausbuchtung in der Wand, ein neues Dach für mehr Platz: Diese Umbauten plant Ditib an dem Einfamilienhaus, das der türkisch-islamische Verein Rain als Moschee gekauft hat. Wie wir berichteten, hat der Verein im Frühjahr sein Ziel eines eigenen Gebetshauses mit dem Erwerb eines Gebäudes in der Unterpeichinger Straße 2 erreicht.

Die nun geplanten Umbauten, würden das Äußere des Hauses nicht groß verändern, erklärt Rains Bürgermeister Karl Rehm (PWG). Der Flucht-Treppe, der kleinen Ausbuchtung in der Wand und dem an einer Stelle neu ausgezogenen Dach, das als eine Art Gaube mehr Platz schaffen soll, erteilte der Bauausschuss einstimmig sein Einvernehmen. Das Gebäude bietet der islamischen Gemeinde auf drei Stockwerken Platz für Gebetsräume, eine Wohnung für den Imam und Jugendräume. (mjk)