Umfangreiches Programm geplant: So wird die Kulturnacht in Rain

Am 14. Oktober zeigt die Stadt Rain, wie lebendig ihr Kulturleben ist. 40 Einzelinterpreten und Ensembles erfüllen die Innenstadt dann mit ihren Beiträgen.

Eine milde Herbstnacht, eine klingende, Innenstadt, ein Fest für alle Sinne und viele nächtliche Kulturschwärmer, die genießend von Ort zu Ort schlendern: Das ist die Vorstellung der Stadt Rain, wenn sie am Samstag, 14. Oktober, zur ersten Kulturnacht einlädt. Sie will zeigen, wie viel kulturelles Potenzial in Rain schlummert. In geballter Form werden von 18 bis 23 Uhr zwischen Raiffeisenbank und Spitalkirche, Schloss und Heimatmuseum 40 Einzelinterpreten und Ensembles an zahlreichen Stationen eine Vielzahl von künstlerischen Genres abbilden.

Ab sofort gibt es einen Internet-Auftritt für die Kulturnacht auf der Homepage der Stadt Rain. Er ist zu finden unter www.rain.de/kulturnacht. Welche Mitwirkenden dabei sind, wann und wo die Auftritte stattfinden, all das ist ab sofort dort online zu sehen.

Da geht es um Literatur, instrumentale Musik, mal klassisch, mal Pop und Rock, mal bayerisch-zünftig, es geht um Gesang im Chor, aber auch solistisch, um historisches Wissen, geschichtliche Zeugnisse, Anekdoten aus Rain, um Fotografie, Malerei, Kabarett, Tanz, Zauberkunst und mehr. Die Stadt Rain will zeigen, wie kulturell lebendig sie ist. Das ist das Programm:

Malerei : Die Gruppe "Aus Rainer Lust am Malen" ( Pfarrzentrum , kleiner Saal, 18 bis 23 Uhr). Maxi Dußman (Architekturbüro Mener, 18 bis 23 Uhr). Anna Mayrhofer mit Gemälden und selbst verfassten Märchen, dazu spielt Harald Mann Klaviermusik aus der Romantik (Galerie Klug, 18 bis 23 Uhr). Maurizio Mosena ( Raiffeisenbank , 18 bis 23 Uhr).

: Volkstrachtenverein ( , großer Saal, 18 und 18.45 Uhr). Line-Dance mit den "Tilly-Liners" ( großer Saal, 19.45 und 21.15 Uhr). Angelika Schmidt-Thrul "Tanz mit! Erlebnis Tanz!" ( großer Saal, 20.30 und 22 Uhr). Chormusik Der Vokalkreis Rain singt irisch-schottische Lieder mit Marina Forhofer-Safiullina (Klavier) und Karin Obermaier (Flöten) (Schlossfoyer, 18.15 und 18.45 Uhr). Der Kirchenchor St. Johannes präsentiert afrikanische Klänge ( Stadtpfarrkirche , 19.45 Uhr). Der Chor Staudheim bringt Film- und Musical-Hits mit (Sparkasse, 20 und 21 Uhr). Der Singkreis Gempfing singt A-Capella-Lieder (Schlosssaal, 20.15 und 21 Uhr). Der Liederkranz Rain präsentiert "Menschen der Erde, reicht euch die Hand" (Schlossfoyer, 20.30 und 21.15 Uhr). Briganori singt Pop-, Rock- und Musical-Songs ( Spitalkirche , 20.45, 21.30 und 22.15 Uhr).

info: Änderungen vorbehalten. Die gedruckten Flyer gibt es Anfang Oktober.

