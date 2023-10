Rain

So wird die Rainer Schlossweihnacht heuer aussehen

Die Rainer Schlossweihnacht wird heuer in ähnlicher Form stattfinden wie schon in den vergangenen Jahren. Und doch sind Veränderungen geplant.

Plus Der Kultur- und Festausschuss beschloss die Rahmenbedingungen für den Christkindlmarkt in Rain. Es ging um Kosten und um Einsparungen - auch bei der Eisbahn.

Für zwei Winter-Attraktionen in Rain sind die Weichen gestellt. Der Kultur- und Festausschuss hat einstimmig die Konzepte für Schlossweihnacht und Eisbahn verabschiedet. Bürgermeister Karl Rehm und die Mitarbeiter des Tourismusbüros legten die Eckpunkte vor. Etwas gespart werden soll ob des ohnehin hohen Bekanntheitsgrades am Werbe-Budget. Am Konzept der Schlossweihnacht – laut einer Abstimmung 2022 der beliebteste Christkindlmarkt im Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen – wird man festhalten. Immerhin 30.900 Euro hat die Stadt Rain im Vorjahr dafür ausgegeben, 9.200 Euro sind auf der Einnahmeseite verbucht.

In der Größe bleibt die Schlossweihnacht unverändert, Termin ist vom 14. bis 17. Dezember. Neun der bisherigen Standbetreiber haben sich für heuer abgemeldet – acht neue Angebote gleichen dies aus. Neu angekündigt sind etwa elektrische Duftlampen, Duftblumen, selbst gemachter Trachtenschmuck, handgefertigte Taschen und Accessoires.

