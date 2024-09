So wird heuer die Rainer Schlossweihnacht

Noch sind die Tage spätsommerlich mild, die Temperaturen dem kurzärmeligen T-Shirt näher, als der wärmenden Daunenjacke, Handschuhen und Schal. Im Hintergrund freilich laufen längst alle möglichen Vorbereitungen, damit es in der kalten Jahreszeit gemütlich werden darf. Und die kommt schneller, als man meint - in drei Monaten liegt der Heilige Abend bereits wieder hinter uns. Was die Stadt Rain betrifft, haben die Mitarbeiter im Tourismusamt und die Mitglieder des Kulturausschusses jetzt die Eckdaten zur kommenden 14. Rainer Schlossweihnacht festgezurrt. Sie wird vom 12. bis 15. Dezember wieder romantisches Flair rings ums ehemals kurfürstliche Schloss zaubern. Was stattfinden soll, wer auf der Bühne auftritt, welche Standbetreiber was anbieten ... all das wurde jetzt besprochen und beschlossen.

