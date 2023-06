Sommer, Freiluft und großes Kino: In Rain heißt es bald wieder "Film ab"

Zum sechsten Mal wird die lauschige Leutnantschanze im Stadtpark zum Open-Air-Kino in Rain. Welche Filme im August dort laufen sollen.

Bald heißt es wieder "Film ab!" in Rain, wenn die Lechstadt, deren frühere Kinos längst der Geschichte angehören, wieder zum sommerlichen Treffpunkt für Cineasten wird. Schon fünf Mal hat sich die Leutnantschanze (Polizeigarten) im Stadtpark als Freilufttheater etabliert und mit dem Charme des naturbelassenen Geländes an der alten Stadtmauer überzeugt. Nun also werden die Stadt Rain und der Neuburger Kinobetreiber Roland Harsch zum sechsten Mal dort Filme auf die große Leinwand bringen.

An drei Wochenenden gibt es ein buntes Programm, in dem möglichst viele Genres abgedeckt werden sollen: vom 10. bis 12. August, vom 17. bis 19. August und vom 24. bis 26. August - jeweils nach Einbruch der Dunkelheit. 400 bis 450 Zuschauerinnen und Zuschauer finden Platz in der Leutnantschanze, in die ab 19.30 Uhr Einlass ist.

Der neue Eberhofer-Krimi soll beim Open-Air-Kino in Rain gezeigt werden

Das genaue Programm steht laut Roland Harsch noch nicht fest, aber der leidenschaftliche Kinomensch hat natürlich schon Ideen: So sollte unbedingt der neueste Eberhofer-Film um den niederbayerischen Dorfpolizisten gezeigt werden; "Rehragout-Rendezvous" kommt erst im August heraus. Der komödiantische Krimi von Ed Herzog zeigt erneut Sebastian Bezzel und Simon Schwarz in den Hauptrollen. Der neunte Teil der Reihe konfrontiert Franz Eberhofer mit einer neuen stellvertretenden Bürgermeisterin, einer streikenden Oma und einem Vermisstenfall, der sich plötzlich als viel mehr entpuppt.

Auch der aktuelle Gernstl-Film, der just erst dieser Tage Premiere auf dem Filmfest in München hat, wird in Rain gezeigt. "Gernstls Reisen - Auf der Suche nach irgendwas", so lautet der Titel. Seit 1983 fährt Franz Gernstl mit seinen Kompagnons HP Fischer und Stefan Ravasz durch die Welt. Der Zufall entscheidet, wem sie begegnen: Im Laufe der vier Jahrzehnte haben sie sich von mutigen, schrägen, eigenbrötlerischen, philosophischen oder künstlerischen Menschen erzählen lassen, was diese glücklich macht.

Etwas Romantisches soll auch im Programm sein, plant Roland Harsch, der dabei an den Film "Die Rumba-Therapie" denkt. Er erzählt vom Schulbusfahrer und Einzelgänger Tony (Franck Dubosc), der Mitte 50 ist und davon träumt, nach Amerika auszuwandern, um grenzenlose Freiheit zu genießen. Mit einem Herzinfarkt platzt Tonys Traum. Nun will er endlich seine Tochter Maria (Louna Espinosa) kennenlernen, deren Mutter er noch vor Marias Geburt verlassen hatte. Tony stöbert sie auf und sucht ihr Vertrauen, was sich als gar nicht einfach herausstellt.

Sommerkino in Rain 2023: Gibt es "Lassie" oder "Arielle" oder "Supermario"?

"Und einen Kinder- und Familienfilm wird es natürlich auch geben - traditionell am letzten Vorstellungsabend", verspricht der Neuburger Kinobetreiber, der seine Fühler in Richtung "Lassie", "Arielle" oder "Supermario" ausstreckt. Was es genau werden wird, ist noch offen. "Das hängt ein bisschen davon ab, was die Filmverleiher für Open Air freigeben", sagt Harsch.

Um noch mehr Kinoerlebnis zu bieten, gibt es auch heuer wieder Popcorn und Nachos zu naschen. Dazu verkauft der Förderverein der BRK-Gemeinschaften Rain Getränke. "Wir freuen uns riesig auf die Zeit in Rain", so der Neuburger Kinobetreiber. "Es wird gut, denke ich, sofern es trocken und nicht zu kalt ist."

Im vergangenen Sommer gab es neun Filmabende in Rain mit insgesamt rund 2000 Gästen. Spielstärkster Film war damals der Eberhofer-Streifen "Guglhupfgeschwader", bei dem an zwei Abenden jeweils 450 Zuschauer da waren. Spielschwächster Film war "Top Gun Maverick", was wohl am kühlen Regenwetter lag.