Sommerserenade der Rainer Stadtkapelle: So rund, so klangvoll, so schön

Plus Rund 500 Besucher lauschen der Serenade des Rainer sinfonischen Blasorchesters im Schlossgarten. Die Mischung aus klassischen und moderneren Stücken begeistert.

Von Ulrike Hampp-Weigand

"Seht ihr den Mond dort stehen …" Mit einer Paraphrase von Alfred Bösendorfer zum "Abendlied" von Matthias Claudius, vertont von J.A.P. Schulz: die Zugabe. Claudius' unsterbliche Zeilen sind zum Volkslied geworden. Ein schönerer Abschluss für die Serenade des Rainer sinfonischen Blasorchesters war gar nicht vorstellbar. Selbst der Sichelmond schien vom nachtblauen Himmel aus zuzustimmen. Ein musikalischer Höchstgenuss im Rainer Schlossgarten, wo das Licht Schattenrisse an die Mauern zeichnete. Man kann die Rainer beneiden um Schloss und Drumherum - und es scheint kein gewagter Vergleich: München hat Klassik am Odeonsplatz, Rain hat sinfonische (Blas-)Musikklassik im Schlossgarten.

Die Rainer, und die vielen Besucher von auswärts, wissen das zu schätzen. Trotz des gleichzeitig stattfindenden Reichsstraßenfests in Donauwörth versammelten sich rund 500 Besucherinnen und Besucher, um großartige Musik in wundersamer Umgebung zu hören. Schon das große Vororchester mit Nachwuchs an allen Instrumenten überzeugte und stellte die hervorragende Ausbildung unter Beweis. Auch wenn da die Nervosität noch am größten war - Dirigentin Cathy Smith hat ihre Mädels und Jungs fest im Blick und im Griff.

