Spannende Fundstücke der Klassik erzählen Geschichten

In einem Konzert beantworten drei Musikerinnen am 3. März in Rain rätselhafte Fragen aus der Welt der klassischen Musik. Es geht auch um Ignaz und Franz Lachner.

"Fundstücke der Klassik" heißt es am Freitag, 3. März, um 19 Uhr im Kultursaal des kurfürstlichen Rainer Schlosses, wenn dort Elke Kottmair (Gesang), Sinn Yang (Violine) und Michaela Schlotter (Klavier) auftreten. Sie laden ihr Publikum ein zu einer spannenden musikalischen Spurensuche, in der sie sich auf die Fährte verschiedener Komponisten und Komponistinnen Bayerns machen. Es handelt sich um musikalische Persönlichkeiten, die entweder bis heute weltbekannt, oder zu ihrer Zeit Weltruhm erlangten und zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind.

Das sorgfältig zusammengestellte Programm präsentiert unter dem Titel "Tonkünstler live special" musikalische Entdeckungen sowie bekannte Kompositionen von Franz und Ignaz Lachner (Rain), Christoph Willibald Gluck (Erasbach bei Berching), Georg Joachim Hahn (Münnerstadt), Johann Simon Mayr (Mendorf), Leopold Mozart ( Augsburg) und W.A. Mozart, Josephine Lang ( München), sowie Johann Pachelbel (Nürnberg) und lässt auch Bertolt Brecht (Augsburg) und Schriftstellerinnen aus Bayern wie Emerenz Meier (München), Lena Christ (Glonn) und Melanie Arzenheimer ( Eichstätt) zu Wort kommen.

Was hat der Pachelbel-Kanon mit Pop-Musik zu tun?

Durch die Förderung des bayerischen Tonkünstlerverbands spielen die drei Musikerinnen diese Konzertreihe bis Ende März in vier Städten, aus denen – oder deren Nähe – jeweils die Komponisten und Komponistinnen stammen oder wo sie wirksam waren: Rain, Augsburg, Würzburg und Eichstätt.

Hier eine Kostprobe der lokalen Bezüge: Der berühmte Kanon in D-Dur von Johann Pachelbel zählt zu den bekanntesten und meistgehörten Ohrwürmern der klassischen Musik. Und stammt aus Nürnberg. Leopold Mozart aus Augsburg war nicht nur Musiker, sondern auch Manager. Sein Sohn, Wolfgang Amadeus Mozart wurde einer der berühmtesten Komponisten der Musikgeschichte. Norbert Glanzberg, Komponist des Welthits "Padam Padam" erhielt seine musikalische Ausbildung in Würzburg, bevor er in Paris Pianist der legendären Chanson-Sängerin Edith Piaf wurde. Und Johann Simon Mayr, der wichtigste Lehrer des berühmten italienischen Opernkomponisten Gaetano Donizetti, schrieb selbst über 60 Opern. Auch er wurde in Bayern geboren. Doch: Warum waren Felix Mendelssohn und Clara Schumann von der Komponistin Josephine Lang so begeistert und was hat Pachelbels Kanon mit moderner Popmusik zu tun?

Fragen wie die sollen im Konzert beantwortet werden, das auf diese Weise mehr wird, als ein reines Hörvergnügen – nämlich eben eine spannende Spurensuche. Der Kartenvorverkauf findet bei Deibl Kreativ (Kirchplatz 1) in Rain statt. (AZ)

