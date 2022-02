Rain

06:00 Uhr

Ärger um "Spaziergänge": Rainer Stadträtin wird in sozialen Netzwerken bedroht

Plus Die Rainer Stadträtin Marion Segnitzer-König hat ihrem Ärger über "Spaziergänger" via Facebook Luft gemacht. Das brachte ihr aus der Szene Drohungen ein.

Von Thomas Hilgendorf

Marion Segnitzer-König spricht gerne Klartext in der Politik, sie ist eine Freundin des offenen Wortes. Und sie sagt auch mal, was ihr nicht passt. Kürzlich tat die Stadträtin in Rain das nach einem scheinbar ganz normalen Tag, als sie vom Wocheneinkauf zurückkam. Kritiker der staatlichen Corona-Maßnahmen, sogenannte Spaziergänger, seien in Rain unterwegs gewesen – sie wollte in eine Straße abbiegen, als ihr Spaziergänger in die Quere kamen, in ihr Auto winkten und Segnitzer-König erst mal halten musste; obgleich nichts geschehen sei, schrieb Segnitzer-König im sozialen Netzwerk Facebook offen und deutlich, was sie von jener umstrittenen Gruppe hält.

