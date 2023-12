Rain

Spenden geben und annehmen: Was das Projekt Re-Box so besonders macht

Plus Der Rainer Weihnachtsstadl hat bis zum dritten Advent jedes Wochenende geöffnet. Hier können die Menschen anderen eine Freude bereiten.

Aus einer Halle für Baumaschinen haben engagierte Frauen für die Adventszeit ein Schmuckkästchen gezaubert. Der Rainer Weihnachtsstadl im Hof von Alfons Seel (Bahnhofstraße 20) ist bis 17. Dezember samstags und sonntags von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Die Aktion habe viele Gewinner und sei nachhaltig ganz im Sinne eines Kreistagsbeschlusses, so Landrat Stefan Rößle bei der Eröffnung. Brauchbares werde nicht weggeworfen, jeder könne sich etwas abholen. Und es ist erneut viel geboten.

Rößle dankte Christine Brönner, dass sie sich bei der Gründung der Aktion „Re-Box“ 2021 nicht habe beirren lassen. Brönner ihrerseits freute sich über viele Unterstützer, durch die Spenden gezielt und mit Kooperationspartnern verteilt werden können. Pfarrer Jörg Biercher bezeichnete Re-Box als sinnvolles Projekt. So sei Weihnachten nicht nur am 24. Dezember, sondern Mitmenschlichkeit werde das ganze Jahr über gelebt. In Anspielung über die Weihnachtsgeschichte nannte er den Stadl als „Stall der Hoffnung“, in dem diskret an Bedürftige verteilt werde. „Es zeichnet eine Stadt aus, wenn sich Bürger für die Mitmenschen einbringen“, so Dritter Bürgermeister Daniel König. Die Stadt sei stolz auf dieses Engagement, die Rathaustür stehe für Unterstützung stets offen. Für das weihnachtliche Rahmenprogramm hatten Mitorganisatorin Manuela Feichtinger und vier junge Akteure gesorgt.

