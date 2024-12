Ab Anfang Dezember: Sperrung auf der B16 bei Rain wegen Brückenkontrolle

Im Zeitraum vom Montag, 2. Dezember, bis Freitag, 6. Dezember, wird auf der Lechbrücke bei Rain voraussichtlich an drei Tagen zwischen 8.30 bis 15.30 Uhr jeweils ein Fahrstreifen gesperrt. Der Grund dafür ist eine Brückenprüfung. Auch der Gehweg entlang der B16 kann deshalb im Bereich der Lechbrücke wechselseitig nicht benutzt werden.

Das Staatliche Bauamt Augsburg führt zwischen Montag und Freitag eine umfangreiche Bauwerksprüfung an der Lechbrücke bei Rain durch. „Mit Hilfe eines Brückenbesichtigungsgerätes werden die gesamten Flächen unter der Brücke sowie das Innere des Brückenträgers geprüft und dokumentiert“, erklärt Robert Moser, Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Augsburg. Solch eine Prüfung ist gesetzlich vorgeschrieben, um die Sicherheit der Brücke zu gewährleisten. Für die Aufstellung und die Fahrt des Brückenbesichtigungsgerät muss jeweils ein Fahrstreifen gesperrt werden. Die Verkehrsregelung an der Engstelle der B16 erfolgt mit einer Ampel.

Die Prüfung findet außerhalb der Hauptverkehrszeiten statt. Die Schaltzeiten der Ampel werden soweit wie möglich an den Verkehrsfluss angepasst. Nichtsdestotrotz ist aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf der B 16 mit größerem Rückstau zu rechnen. Das Staatliche Bauamt empfiehlt daher, die Lechbrücke großräumig zu umfahren.

Auch der Gehweg an der B 16 im Bereich der Lechbrücke ist wegen der Prüfung wechselseitig gesperrt. Fußgänger müssen daher eventuell die Bundesstraße queren. Aufgrund der hohen Verkehrsdichte und da sich die Querungsstelle außerorts befindet, bittet das Staatliche Bauamt darum, für die Zeit der Prüfungen den Gehweg zu meiden, beziehungsweise eine Ausweichstrecke zu nutzen. (AZ)