Heimatforscher geht auf Spurensuche nach der religiösen Vergangenheit Rains

Plus Franz Müller erzählt im Schloss, wohin Altäre und Kanzel der Stadtpfarrkirche verschwunden sind. In alten Bildern zeigt er, wie Rain früher ausgesehen hat.

Von Barbara Würmseher

Nichts ist so beständig wie der Wandel. Diese Erkenntnis hat schon Heraklit von Ephesus rund 500 Jahre vor Christus so formuliert. Und tatsächlich hat sie sich über mehr als zwei Jahrtausende, die seitdem vergangen sind, immer wieder bestätigt. In den Ortsbildern unserer Dörfer und Städte zeigt sich dieser Wandel immer wieder auf verblüffende Weise, wenn uns Fotos und Dokumente von früher in die Hände fallen und uns zeigen, wie sehr sich Häuser und Straßenzüge verändert haben. Heimatforscher Franz Müller aus Rain verfügt über einen immensen Fundus an solchem Quellenmaterial, mit dem er gerne die Öffentlichkeit Blicke in die Vergangenheit der Lechstadt tun lässt. Am kommenden Dienstag, 26. September, zeigt er ab 19 Uhr im Saal des Kurfürstlichen Schlosses, Zeugnisse aus dem religiösen Leben Rains.

Franz Müller lässt an diesem Abend sein Publikum Teil haben an seiner Spurensuche, die teilweise Erstaunliches zutage gefördert hat. Wer erinnert sich heute noch an die neugotische Ausgestaltung der Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer? Die Ausstattung ist Mitte der 70er-Jahre verschwunden. Kleinere Dinge sind auf dem Schutt gelandet, hat der Heimatforscher recherchiert, die großen sakralen Elemente wurden an andere Pfarreien und Kirchen gegeben. Wohin Kanzel, Hauptaltar, Laurentius-, Marien-, Sebastians-, Josefs-, Grufts- und Verkündigungsaltar gekommen sind, zeigt der Referent in alten und neuen Bildern - vom damaligen Standort und von den heutigen.

