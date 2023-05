Staatssekretärin ist begeistert von "Lernen lernen" in der Realschule Rain

Anna Stolz aus dem Kultusministerium ist zu Gast bei der Realschule in Rain. Beim Rundgangfindet sie lobende Worte. Auch das Thema der Burgheimer Schüler kommt zur Sprache.

"Unsere Art, zu lernen, hat sich verändert. Es ist wichtig, dass wir schon früh Strukturen dafür entwickeln", sagte Anna Stolz bei ihrem Besuch in der Realschule in Rain. Die Staatssekretärin für Unterricht und Kultus kam auf Einladung von Landtagsabgeordnetem Johann Häusler ( Freie Wähler) in die Blumenstadt, um über die Bedeutung von Realschulen zu sprechen. Das Programm führte durch drei besondere Klassen und warf einen Blick in die Zukunft.

Der erste Stopp des Rundgangs war eine fünfte Klasse, die das Konzept des "Lernen lernen" vorstellte, das eigens in der Realschule Rain entwickelt wurde. Einmal pro Woche sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie sich selbst und ihre Arbeitsmaterialien organisieren, Pausen einlegen und was die richtige Lernmethode für sie ist. Stolz zeigte sich begeistert. "Wir müssen lebenslang lernen. Das Projekt ist ein Leuchtturm für den Kompetenzerwerb in jungen Jahren."

Einigung bei Fahrtkosten für Burgheimer Schüler in Sicht

Anschließend lernte sie Schüler kennen, die sich für den Zweig Sozialwesen entschieden hatten. In einem vergangenen Projekt hatte die Klasse einen Stadtführer für die Stadt Rain in leichter Sprache gestaltet. Stolz sagte hierzu: "Sprache ist ein wichtiger Aspekt bei der Barrierefreiheit. Wir arbeiten auch im Kultusministerium daran, leichtere Sprache zu nutzen." Nach einer Präsentation der Bläserklasse besichtigte die Staatssekretärin den Neubau der Realschule. In diesem sollen etwa 1200 Schüler Platz finden. Das Gebäude, das 2024 fertiggestellt werden soll, soll gemeinsam mit der nebenliegenden Mittelschule genutzt werden.

Anna Stolz besichtigt den Neubau der Rainer Realschule. Von links: Johann Häusler, Karl Rehm, Anna Stolz, Wolfgang Fackler, Christian Sattich. Foto: Helen Geyer

Der Besuch schloss mit einem Gespräch der Staatssekretärin mit Schulleiter Christian Sattich, den Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler und Johann Häusler sowie dem Wertinger Realschulleiter Frank Rehli ab. Sattich thematisierte dabei unter anderem die Situation der Schülerinnen und Schüler aus Burgheim. Sie wohnen in der Nachbargemeinde und gehören bereits zu dem Regierungsbezirk Oberbayern. Bisher konnten die Kinder aus diesem Ort auch nach Rain auf die Schule gehen. Seit die Realschulen in Neuburg koedukativ, also für beide Geschlechter offen, sind, werden die Fahrtkosten nach Rain aber nicht mehr übernommen. "Bei unserem Neubau waren die Burgheimer eingeplant, in Neuburg allerdings nicht. Wir wollen erreichen, dass die Kinder entscheiden dürfen zwischen der Realschule in Neuburg und unserer in Rain", sagte Sattler. Fackler signalisierte dem Schulleiter eine baldige Einigung in dieser Sache.

