Rain

17:10 Uhr

Stadt Rain lehnt ein Gutachten für die künftige Wasserversorgung ab

Für die künftige Wasserversorgung in Rain sollte ein Strukturkonzept Klarheit bringen. Doch dieses Konzept wird es nun nicht geben.

Plus Sieben von 21 Rainer Stadträtinnen und Stadträten stimmten gegen ein Strukturkonzept, das Klarheit bringen sollte. Doch diese sieben Stimmen haben am Ende die Mehrheit bedeutet.

Von Barbara Würmseher

Ausgedünnte Reihen im Rainer Stadtrat und eine Kampfabstimmung: In der jüngsten Sitzung waren von 21 Stadträtinnen und Stadträten sieben verhindert. Das machte sich vor allem beim Tagesordnungspunkt sieben bemerkbar. Als es nämlich ums Thema "Strukturkonzept zur Sicherstellung der Wasserversorgung der Stadt Rain" ging, ergab sich eine Pattsituation: Die 14 anwesenden Stadträtinnen und Stadträten stimmten 7:7 ab. Bei Stimmengleichheit aber gilt ein Antrag als abgelehnt. Damit steht fest: Es wird kein Strukturkonzept für die künftige Wasserversorgung der Stadt Rain geben. Das Gremium hatte sich bereits zuvor in einer Klausurtagung und zwei Stadtratssitzungen mit dieser Thematik befasst. Wozu wäre dieses Gutachten gut gewesen? Und was spricht aus Sicht der Ratsmitglieder dafür beziehungsweise dagegen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen