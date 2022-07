Stadt Rain gründet neue Lenkungsgruppe

Plus Es geht darum, die Innenstadt mit Ideen weiter zu beleben. Ein Schwerpunkt der neuen Lenkungsgruppe ist dabei die Sanierung der Altstadt.

Die Entwicklung der Stadt Rain findet auf vielen verschiedenen Ebenen mit unterschiedlichen Instrumenten statt, die aber wiederum miteinander vernetzt sind, beziehungsweise ineinander greifen. Neben der politischen Ebene und der Verwaltung sind dies vor allem Programme wie die Städtebauförderung oder das Integrierte Stadtkonzept (ISEK), um nur zwei Beispiele zu nennen. Neu ist jetzt eine Lenkungsgruppe, die Projekte im Sanierungsgebiet der Altstadt entwickeln soll. Sie agiert innerhalb des neuen Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms "Wachstum und nachhaltige Erneuerung".