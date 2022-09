Rain

vor 20 Min.

Stadtapotheke in bester Lage in Rain wird zum Asylheim umgebaut

Plus Die ehemalige Stadtapotheke Rain darf nun laut Stadtratsbeschluss für Flüchtlinge umgebaut werden. Doch Rain hat keinen Einfluss auf die Nutzung.

Von Barbara Würmseher

Erwartungsgemäß hat der Stadtrat Rain in seiner Sitzung am Dienstag den Umbau der früheren Stadtapotheke zum Asylbewerberheim mit derzeit 24 Plätzen genehmigt. Die Einflussnahme der Stadt Rain beschränkt sich bei diesem Thema allerdings lediglich auf die Bewertung des Bauantrags, nicht aber auf den Nutzungszweck. Das Landratsamt ist bei Themen rund um Asyl- und Ausländerbelange die zuständige Behörde. Demnach konnte der Stadtrat ausschließlich den Einbau einer Außentreppe in den Innenhof sowie die Ablösung eines Stellplatzes beurteilen. Beides wurde einstimmig genehmigt.

