Der Jugendtreff in Rain ist jetzt einen Schritt weiter

Plus Langwierig ist der Prozess, der in einen Jugendtreff in Rain münden soll. Jetzt gab es im Stadtrat erneut eine Standort-Diskussion – mit einem klaren Ergebnis.

Von Barbara Würmseher

Die Erleichterung ist spürbar, als am Ende der Stadtratssitzung in Rain etliche Zuhörer auf der Straße noch aufeinandertreffen. Deren Meinung ist einhellig: Endlich gibt es einen Beschluss, wie der Jugendtreff aussehen soll und wo er stehen wird. Der Jugendpartner-Verein, von der Stadt ins Leben gerufen, arbeitet seit 14 Monaten darauf hin und hat die Mühlen von Verwaltung und Politik oft als langsam mahlend empfunden. Aber nicht nur er hat das so erlebt. Selbst in den Reihen der Stadträte macht sich Ungeduld darüber breit, dass sich die Diskussion oft im Kreis drehte. Ein Vorankommen scheiterte wiederholt an Standort oder Kosten. Bürgermeister Karl Rehm: "Es ist Zeit, dass wir den Weg endlich beschreiten, über den wir schon so lange sprechen." Und dieser Weg führt jetzt hin zu Containern auf dem ehemaligen Eisplatz. So lautet der Beschluss.

