Stadtrat Rain: Heuer ist wieder Stadtfest

2019 hat es in Rain zuletzt im Juli ein Stadtfest gegeben. Heuer sollen die Menschen nun wieder ausgiebig in der Innenstadt feiern dürfen.

Plus Am 9. und 10 Juli wird die Innenstadt von Rain zur Freiluft-Partymeile. Zwei Jahre war wegen Corona pausiert worden.

Von Barbara Würmseher

Nach zwei Jahren Corona-Pause soll es heuer in Rain wieder ein Stadtfest geben. Dafür hat sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig ausgesprochen. Demnach darf am 9. und 10 Juli in der Haupt- und Schlossstraße wieder ordentlich gefeiert werden. 37 Standbetreiber haben sich dazu angemeldet. Sechs weitere, die in früheren Jahren dabei waren, wollen sich diesmal nicht beteiligen, teilte Bürgermeister Karl Rehm mit.

