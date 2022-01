Standort gefunden: Hier entsteht ein neuer Bolzplatz in Rain

Plus Der Bolzplatz im Siedlungsgebiet "Bei der Klause" in Rain muss einem Container-Kindergarten weichen. Doch für die Jugendlichen gibt es nun Ersatz.

Gute Nachrichten für die Kinder und Jugendlichen, die sich in Rain im Siedlungsgebiet "Bei der Klause" gerne auf dem Bolzplatz hinter dem dortigen Kindergarten treffen: Wenn dieser 1000 Quadratmeter große Platz ab April nicht mehr zur Verfügung steht, weil er (zur Hälfte) für einen provisorischen Container-Kindergarten benötigt wird, bekommen sie einen Ersatz. Und der liegt auch noch in der direkten Nachbarschaft. Eltern hatten sich im Gespräch mit Bürgermeister Rehm für eine adäquate Übergangs-Lösung im Sinne ihrer Kinder starkgemacht.