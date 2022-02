Rain-Staudheim

Mordfall Maria Koch: Der kurze Heimweg der Zehnjährigen führte in den Tod

Das Familiengrab Neubauer/Koch in Staudheim, in dem auch die kleine Maria liegt. Die Inschrift "ermordet" erinnert an ihr trauriges Schicksal.

Plus Auf dem Friedhof in Staudheim findet sich das Grab eines Mädchens. Es fiel vor 125 Jahren einem brutalen Mörder zum Opfer. Was an jenem 22. August 1897 passierte.

Von Barbara Würmseher

Friedhöfe erzählen unendlich viele Geschichten. Wer zwischen den Grabreihen flaniert, die Inschriften studiert, kann erahnen, dass hinter jedem Gedenkstein Schicksale stehen. Mitunter gibt es es mysteriöse Geschichten, menschliche Tragik oder kriminelle Hintergründe. In einer Serie wollen wir an Verstorbene erinnern, die für solche Schicksale stehen. In Folge eins geht es um die zehnjährige Maria Koch aus Staudheim, die Opfer eines Sexualmörders wurde.

