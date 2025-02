Stöckle weitet Metzgerei-„Imperium“ in Rain aus

Die Traditions-Metzgerei Stöckle in Rain (“Zum Boarn“) weitet ihr „Imperium“ weiter aus: Den Familienbetrieb gibt es mütterlicherseits spätestens seit 1907 mit Schlachterei und Verkauf in der Hauptstraße 26. Als es dort mit Produktion, Gastronomie und Hotel zu eng wurde, haben die Inhaber eine moderne Produktionsstätte des prosperierenden Unternehmens ausgelagert: an einen zweiten Standort im Gewerbegebiet „Moosweide“. Dort im Neuhofweg entstand dann auch im Februar 2024 die bislang jüngste Ausdehnung, der neue Werksverkauf mit Bistro. Und nun gibt es weitere Pläne.

