Streit in Rain endet mit Körperverletzung

In Rain kommt es zu einem handgreiflichen Streit. Einen der beiden erwartet eine Anzeige.

In Rain ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Wie die Polizei berichtet, kamen sich ein 22-Jähriger und ein 39-Jähriger in die Haare. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 22.30 Uhr in der Schulgasse. Der jüngere schlug dem älteren Mann ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Den Täter erwartet eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung. (AZ)

