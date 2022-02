Rain

Streit um Bolzplatz in Rain: Gegner wollen Übergangslösung verhindern

Plus Ein Container-Kindergarten wird auf einen Bolzplatz in Rain verlegt. Ein Ersatzort zum Kicken wurde gefunden. Nun sammeln Nachbarn Unterschriften dagegen.

Von Barbara Würmseher

Eigentlich war alles schon in trockenen Tüchern: Der Bauausschuss der Stadt Rain hat in seiner Sitzung Ende Januar einen neuen Standort für den Bolzplatz im Siedlungsgebiet "Bei der Klause" beschlossen – als zeitlich befristete Übergangslösung. Bekanntlich muss der jetzige Bolzplatz für etwa zwei bis drei Jahre einem Containerkindergarten weichen, bis der neue Kindergarten im Unteren Kirschbaumweg steht. Das Ausweich-Grundstück für den Bolzplatz liegt in der Alten Bayerdillinger Straße 9 und damit etwa 50 Meter Luftlinie vom derzeitigen Grundstück in der Theresienstraße 38 entfernt. Die direkten Nachbarn hatten sich zunächst auf Anfrage der Stadtverwaltung mit dieser Lösung zwar nicht unbedingt glücklich gezeigt, waren aber – laut Bürgermeister Karl Rehm – angesichts des überschaubaren Zeitraums einverstanden.

