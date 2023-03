Streit zwischen zwei Lkw-Fahrern in Rain eskaliert

Zwei Lkw-Fahrer geraten auf einem Firmengelände in Rain in Streit und werden handgreiflich. Beide erhalten eine Anzeige.

Auf einem Firmengelände in Rain sind zwei Lkw-Fahrer in einen handgreiflichen Streit geraten. Dieser ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montag gegen 13.30 Uhr. Dabei versuchte der 38-Jährige aus bisher unbekanntem Grund, zu seinem 37-jährigen Kontrahenten in das Führerhaus zu steigen und ihn herauszuziehen. Der Jüngere der beiden wehrte sich mit Fußtritten und mit den Händen. Beide erlitten leichte Verletzungen und erhielten Anzeigen wegen Körperverletzung. (AZ)

