Rain

vor 52 Min.

Rain hat im Jahr 2023 Strom-Mehrkosten von einer Million Euro

Plus Die Energiekrise verlangt nach Maßnahmen, um Strom zu sparen. Jetzt hat der Stadtrat Rain kleinere Maßnahmen beschlossen. Aber reicht das?

Von Barbara Würmseher

Alle müssen Energie sparen, denn die Krise stellt uns vor gewaltige Herausforderungen - gerade jetzt, wo die dunkle, kalte Jahreszeit bevorsteht. Auch die Stadt Rain kommt nicht darum herum, zu überprüfen, an welchen Stellschrauben gedreht werden kann. Immerhin droht eine deutliche Kostenexplosion beim Strom. Wie Bürgermeister Karl Rehm jetzt in der Stadtratssitzung am Dienstag informierte, hat sich der Preis für die Jahre 2023 bis 2025 verachtfacht. Das bedeutet für das kommende Jahr Mehrkosten in Höhe von einer Million Euro.

